Um der Verkehrsüberlastung auszuweichen, empfahl der TCS als alternative Route in den Süden den Weg via A13 durch den San Bernardino-Tunnel, wie der Verkehrsdienst am Sonntag auf seiner Webseite schrieb.

Von Süden nach Norden kam es zwischen Quinto und Airolo zu vier Kilometern Stau und einem Zweitverlust von bis zu einer Stunde.

(SDA)