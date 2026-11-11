In Waalwijk bei Rotterdam seien rund 50 Vollzeitstellen betroffen, einschliesslich temporärer Arbeitskräfte, erklärte Zehnder. Im Gegenzug sollen am deutschen Standort Reinsdorf im Bundesland Sachsen mittelfristig 10 bis 15 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen werden. Dorthin soll die Produktion bis Ende des zweiten Quartals 2027 verlagert werden.