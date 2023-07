Zeitpunkt der Erholung schwer abschätzbar

Das Umfeld für die Geschäfte von Zehnder hat sich in den vergangenen Monaten eingetrübt. So hätten die gestiegene Zinsen und das anhaltend hohe Inflationsniveau zu einer sinkenden Anzahl an Genehmigungen für Neubauten in zahlreichen europäischen Ländern geführt. Aber auch das Renovierungsgeschäft werde von den gestiegenen Finanzierungskosten und der anhaltend hohen Inflation beeinträchtigt.