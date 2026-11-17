Der 17. November ist in der Slowakei (ebenso wie in Tschechien) ein nationaler Feiertag zum Gedenken an den Fall der kommunistischen Führung 1989. Seine offizielle Bezeichnung lautet: «Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie». In der Slowakei ist der Tag aber seit 2025 (wie auch einzelne andere Feiertage) nicht mehr arbeitsfrei. Die Regierung hatte diese Regelung mit «Sparmassnahmen» begründet, damit an solchen Feiertagen keine Steuereinnahmen entfallen./dhe/DP/he