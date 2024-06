Im angespannten Verhältnis zwischen China und Australien deutet sich eine weitere Annäherung an. Erstmals seit sieben Jahren ist ein chinesischer Ministerpräsident auf Besuch in dem Land. Li Qiang kündigte dabei Visa-Erleichterungen für Australier an, wie Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag meldete. Der australische Premierminister Anthony Albanese wertete den Besuch als bedeutend.