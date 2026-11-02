«Politico» berichtete zuerst darüber. Das Dokument liegt auch der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Regierung macht darin zahlreiche Zielvorgaben, damit Deutschland vorn mitspielen kann. So sollen etwa bis 2030 mindestens 80 Prozent der Grossunternehmen und 55 Prozent der kleineren und mittleren Unternehmen KI einsetzen, die Zahl der KI-Startups soll sich verdreifachen, der Anteil der Wirtschaftsleistung, der KI-basiert erwirtschaftet wird, soll mehr als 10 Prozent betragen, 90 Prozent der Bundesbehörden sollen bis dahin mindestens eine KI-Anwendung zur Bearbeitung von Kernaufgaben nutzen.