Konzentration auf oberstes Luxussegment

Zenith will sich künftig auf das oberste Luxussegment konzentrieren. Die Neuausrichtung soll 2029 abgeschlossen sein. Sie sei eine Frage des Überlebens, erklärte die von AWP zitierte Quelle. Die bisherigen Produktionsmengen entsprächen nicht mehr der Nachfrage. Abgesehen von einem Aufschwung nach der Corona-Pandemie schreibe die Marke seit Jahren Verluste, obwohl sich einzelne Kollektionen gut verkauften.