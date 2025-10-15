Urteil am Nachmittag erwartet

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Gründer des Immobilien- und Handelskonzerns Signa vor, durch die Mietkostenvorauszahlung und durch eine Schenkung an seine Mutter in Höhe von 300.000 Euro seine Gläubiger geschädigt zu haben. Die Schritte seien erfolgt, als die Insolvenz des Signa-Imperiums für Benko absehbar gewesen sei. Auf das Delikt, das im österreichischen Strafrecht betrügerische Krida genannt wird, stehen bis zu zehn Jahren Haft.