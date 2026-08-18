Nach Einschätzung der Volkswirtin Felicitas Henze von der Deutschen Bank könnten weiterhin erhöhte Öl- und Gaspreise sowie mögliche Lieferkettenprobleme infolge anhaltend niedriger Rheinpegel den Optimismus kurzfristig wieder dämpfen. «Sollte sich die Konjunktur im dritten Quartal dennoch robust zeigen, könnte das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr etwas höher ausfallen als die von uns aktuell prognostizierten 0,5 Prozent», so Henze. «In der ersten Jahreshälfte hatte sich die deutsche Wirtschaft angesichts der geopolitischen Lage bereits bemerkenswert widerstandsfähig gezeigt.»