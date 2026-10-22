Der Autozulieferer ZF hat sein bereinigtes operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von einer Milliarde auf 1,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Friedrichshafen mitteilte. Wie hoch der Gewinn nach Steuern ausfiel, gab der Konzern nicht bekannt. Ein Unternehmenssprecher erklärte, man gehe von einem positiven Nachsteuerergebnis aus.