Der Autozulieferer ZF arbeitet an Entwicklungsprojekten für den Rüstungskonzern Diehl Defence am Bodensee mit. Das Unternehmen erbringt ab sofort sogenannte Engineering-Dienstleistungen für Diehl, wie eine ZF-Sprecherin in Friedrichshafen mitteilte. Dabei gehe es um technische Entwicklungsarbeit - von ersten Konzepten bis zum Testen von Komponenten und Systemen.