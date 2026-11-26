Mit den Mitteln finanziert die Fondsleitung den geplanten Kauf von fünf Liegenschaften in Rüschlikon, Basel, Bern und La Tour-de-Peilz sowie ein laufendes Bauprojekt in Zürich. Damit soll die Ertragskraft des Immobilienfonds gestärkt werden. Das Portfolio des Fonds umfasste per Ende Juni 2026 insgesamt 60 Liegenschaften mit einem Marktwert von über 1,66 Milliarden Franken.