Die Mietzinsausfallrate stieg derweil leicht auf 3,28 Prozent von 3,01 Prozent. Nach Abzug der Aufwendungen verblieb in der Rechnung ein Fondsnettoertrag von 27,8 Millionen Franken, was einem Plus von 10,0 Prozent entspricht. Die Ausschüttung soll mit 2,75 Franken je Anteil konstant auf dem Vorjahresniveau bleiben.