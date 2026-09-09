Die Gewerkschaft, die am Konsultationsverfahren beteiligt ist, fordert sowohl das lokale Management als auch die Behörden in Winterthur und im Kanton Zürich dazu auf, alle Möglichkeiten zum Erhalt der Arbeitsplätze zu prüfen. Der Stellenabbau bei Zimmer Biomet reihe sich in eine bedenkliche Entwicklung ein, bei der zunehmend qualifizierte Industriearbeitsplätze in der Region unter Druck geraten.