Der US-Medizintechnikkonzern Zimmer Biomet baut an seinem Produktionsstandort in Winterthur weniger Stellen ab als ursprünglich geplant. Nach Abschluss des Konsultationsverfahrens sollen noch bis zu 490 statt wie zunächst vorgesehen bis zu 580 Arbeitsplätze betroffen sein. Zudem wird der Stellenabbau zeitlich gestreckt.