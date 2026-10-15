Wenig Zins bei grossen Banken

Auffallend sei, dass bei sechs überregional tätigen Schweizer Banken mit Filialen und den vier grössten Kantonalbanken durchschnittlich nur 0,14 Prozent betrage. Von diesen zahlen die Bank Cler, Migros Bank, Raiffeisen und Valiant mit je 0,2 Prozent am meisten. Schlusslichter sind Postfinance und die Waadtländer Kantonalbank mit je 0,05 Prozent.