Das klassische Zinsgeschäft bleibt bei der ZKB zwar der wichtigste Ertragspfeiler. Er steuerte aber mit einem Nettoerfolg von 836 Millionen Franken nur noch knapp die Hälfte zum gesamten Geschäftsertrag von 1,70 Milliarden bei. Im bisherigen Rekordhalbjahr 2023 waren es noch rund 55 Prozent.