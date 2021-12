Trotz der Aufholjagd bietet der Schweizer Aktienmarkt auch im Jahr 2022 attraktive Anlagemöglichkeiten. Denn viele Schweizer Aktien haben ihre «Corona-Delle» noch nicht aufgeholt. Andere Titel, die sich in den letzten Monaten bereits gut entwickelt haben, können vom erwarteten Wirtschaftsaufschwung weiter profitieren.

Vor diesem Hintergrund emittiert die Zürcher Kantonalbank ein Tracker-Zertifikat mit dem Aktienbasket «Jahresfavoriten 2022». Der Basket enthält zehn vielversprechende Schweizer Aktien. Alle Titel werden zum Zeitpunkt der Emission durch das Research der Zürcher Kantonalbank mit «Übergewichten» eingestuft.

Zu den Large Caps zählen Alcon, Logitech, Nestlé, Novartis und SGS. Bei den Small- und Mid Caps wurden die Aktien von Ascom, Helvetia, mobilezone, SoftwareONE und Zehnder selektiert (siehe Tabelle).



ZKB Jahresfavoriten 2022

Alcon ist ein führender Hersteller von Medizinalprodukten im Bereich der Augenheilkunde. Das Unternehmen dürfte die in 2016 eingeleitete Transformation in 2022 erfolgreich abschliessen. Der Technologiewert Logitech profitiert von der anhaltenden Pandemie und dem Trend zum Homeoffice. Nestlé bleibt agil, wachstums- und margenstark.

