Gleichzeitig werden bestehende Häuser häufiger abgebrochen und durch Mehrfamilienhäuser ersetzt, wie aus einer Immobilienstudie der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Wuchs der Bestand zwischen 2006 und 2010 schweizweit noch um rund 53'000 Einfamilienhäuser, waren es in den vergangenen fünf Jahren nur noch etwa 18'000.