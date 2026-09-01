Für Wirtschaft und Bevölkerung stehen nun neue digitale Dienstleistungen über das ePortal oder als App zur Verfügung. Beispiele sind «Passar», die neue Plattform für die Abwicklung des grenzüberschreitenden Handelswarenverkehrs, die App «QuickZoll» für die Verzollung privater Einkäufe, die E-Vignette sowie digitale Lösungen für die Erhebung und Rückerstattung von Abgaben.