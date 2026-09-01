Zudem stärke das Programm die Sicherheit an der Schweizer Grenze und verbessere die Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Das BAZG informierte neben dem Abschluss des Programmes auch über die nächsten Schwerpunkte der digitalen Transformation.
Für Wirtschaft und Bevölkerung stehen nun neue digitale Dienstleistungen über das ePortal oder als App zur Verfügung. Beispiele sind «Passar», die neue Plattform für die Abwicklung des grenzüberschreitenden Handelswarenverkehrs, die App «QuickZoll» für die Verzollung privater Einkäufe, die E-Vignette sowie digitale Lösungen für die Erhebung und Rückerstattung von Abgaben.
Bei der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe wurde eine vollständige Systemerneuerung umgesetzt. Gleichzeitig wurden die Grenzkontrollsysteme modernisiert.
(AWP)