Im Handelskonflikt mit den USA hat Kanadas Premierminister Mark Carney ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump angekündigt. Man werde noch an diesem Mittwoch über Handelsfragen sprechen, sagte Carney am Rande des Apec-Wirtschaftsgipfels im südchinesischen Shenzhen. Eine Bestätigung von US-Seite gab es bislang nicht. Trumps reiste am Mittwoch von den Philippinen weiter nach Shenzhen zum Gipfel.