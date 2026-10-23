Trump hatte der Pharmabranche zeitweise mit 100-prozentigen Zöllen auf patentgeschützte Medikamente gedroht. Auch wenn es dazu nicht kam und gemäss Handelsdeal zwischen Brüssel und Washington für Arzneien aus Europa eine Zollobergrenze von 15 Prozent gilt: Die Drohungen sorgten für Unruhe, denn die deutsche Pharmaindustrie liefert rund ein Viertel ihrer Exporte in die USA. Zudem sind die Arzneipreise dort viel höher als in Europa, was den Markt unverzichtbar macht. Viele Pharmaunternehmen, darunter Merck in Darmstadt, haben auf Trumps Druck reagiert und Milliarden-Investitionen in Amerika zugesagt.