Hitze und hohe Preise

Neben den deutlichen Preiserhöhungen, die das Unternehmen wegen der gestiegenen Kakaopreisen anordnete, habe sich in Europa insbesondere die extreme Hitze negativ ausgewirkt, hiess es zur Begründung. Besonders in den eigenen Spezialitäten-Geschäften sei die Nachfrage gesunken. «Niemand hatte Lust, bei 37 Grad in ein Geschäft speziell für Schokolade zu gehen», so CEO Adalbert Lechner. In den Supermärkten sei die Entwicklung nicht so deutlich gewesen.