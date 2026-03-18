Umland rückt stärker in den Fokus

Die Betreiber sondieren verstärkt die Lage im Umland. Das Unternehmen Firstcolo wollte seine Kapazitäten am Standort in Frankfurt-Ost erweitern, doch vor 2035 hätte die benötigte Stromleistung nicht zur Verfügung gestanden, sei mitgeteilt worden: «Als Unternehmer ist eine solche Situation mehr als ernüchternd», erklärt ein Sprecher. Es sei ein deutliches Warnsignal für den Wirtschaftsstandort Deutschland, wenn die digitale Transformation an physischen Netzkapazitäten scheitere.