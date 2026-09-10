Der Mischkonzern AB Foods schraubt seine Erwartungen an das Zucker- und Lebensmittelgeschäft nach unten. Hier kämpfen die Briten mit gestiegenen Energiekosten, vor allem wegen des höheren Gaspreises, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Zudem leidet die konzerneigene Billigmode-Kette Primark weiter unter der mauen Konsumlaune, besonders in Europa. Ihre Geschäftszahlen verfehlten die Markterwartungen. Der H&M-Rivale Primark gehört noch zu AB Foods, soll aber abgespalten werden. An der Börse kamen die Neuigkeiten gar nicht gut an.