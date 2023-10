Der Bergbaukonzern Solway mit Sitz in Zug erhält grünes Licht der US-Behörden für die Wiederaufnahme seines Geschäfts in Guatemala. Das «Office of Foreign Asset Control» (OFAC) habe zwei Guatemala-Gesellschaften zur Förderung von Nickel eine Lizenz erteilt, teilte Solway am Dienstag mit.

03.10.2023 21:39