Von den noch ohne Stelle Zugewanderten hätten ebenfalls zwei Drittel in den ersten drei Monaten nach Ankunft in der Schweiz eine Stelle gefunden, heisst es weiter.
2025 hatten 42 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung über 15 Jahren in der Schweiz einen Migrationshintergrund. Das waren in absoluten Zahlen mehr als drei Millionen Personen.
Nahezu 80 Prozent seien im Ausland geboren. Die restlichen 20 Prozent sind in der Schweiz geboren und zählen zur zweiten Generation.
38 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund hatten das Schweizer Bürgerrecht. Dahinter folgen Italiener und Deutsche mit je 9 Prozent. Fast vier von zehn Eingewanderten seien aus familiären Gründen in die Schweiz gekommen, schrieb das BFS.
(AWP)