Für 13 Prozent steht demnach aber fest: Sie werden ihr Netz stilllegen - das sind 6 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. 25 Prozent planen mit einer Mischung aus Stilllegung und Weiterbetrieb. Jedes zweite Stadtwerk geht davon aus, künftig aus eine Mischung aus Fernwärme und Wärmepumpen zu setzen.