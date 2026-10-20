Österreich geht damit einen etwas anderen Weg als Deutschland: Der Bundestag in Berlin beschloss vorige Woche die Einführung einer Frühstartrente. Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren sollen künftig pro Monat 10 Euro vom Staat bekommen. Das deutsche Modell ist für die private Altersvorsorge vorgesehen und nicht wie in Österreich für den Eintritt in das Erwachsenenleben. Allerdings haben Politiker beider Länder darauf hingewiesen, dass die neuen Modelle auch die finanzielle Bildung in jungen Jahren fördern sollen./al/DP/stw