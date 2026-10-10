Eine Kandidatur für den Ständerat macht Portmann gemäss NZZ von Bedingungen abhängig. FDP und SVP müssten sich dafür auf ein überparteiliches bürgerliches Zweierticket einigen. Die Entscheide über die Nominationen bei FDP und SVP fallen laut dem Zeitungsbericht im Frühjahr 2027 nach den Kantonsratswahlen.