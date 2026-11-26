Weniger Geld für Hochschulen und Asyl

Weitere Kürzungen betreffen einzelne Direktionen. Bei den Asyl- und Sozialkosten für Personen mit Schutzstatus S rechnet die Kommission mit 10 Millionen Franken weniger Ausgaben. Zudem sollen die Beiträge an die Hochschulen gekürzt werden - bei der Universität Zürich etwa um 6,2 Millionen und bei der ZHAW um 5 Millionen Franken.