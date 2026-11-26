Die Kommission beantragt für das kommende Jahr einen Ertragsüberschuss von 367 Millionen Franken, wie sie am Donnerstag mitteilte. Das sind 137 Millionen Franken mehr, als der Regierungsrat in seinem Entwurf samt Nachträgen vorsieht.
Den grössten Teil dieser Verbesserung erreicht die Kommission über Sammelpositionen. So erhöht sie die Pauschalkorrektur für nicht ausgeschöpfte Kredite um 50 Millionen Franken. Zudem streicht sie 30 Millionen Franken für bessere Anstellungsbedingungen und rechnet bei den Generalsekretariaten mit einer Digitalisierungsdividende von 10 Millionen Franken.
Weniger Geld für Hochschulen und Asyl
Weitere Kürzungen betreffen einzelne Direktionen. Bei den Asyl- und Sozialkosten für Personen mit Schutzstatus S rechnet die Kommission mit 10 Millionen Franken weniger Ausgaben. Zudem sollen die Beiträge an die Hochschulen gekürzt werden - bei der Universität Zürich etwa um 6,2 Millionen und bei der ZHAW um 5 Millionen Franken.
Bei den Investitionen schliesst sich die Kommission hingegen dem Regierungsrat an und beantragt Ausgaben von rund 1,3 Milliarden Franken.
Die Finanzkommission empfiehlt das Budget 2027 mit 8 zu 3 Stimmen zur Annahme. Eine Minderheit aus SP und Grünen lehnt die Vorlage wegen der Sparmassnahmen ab. Der Kantonsrat beginnt am 7. Dezember mit der Budgetdebatte.
(AWP)