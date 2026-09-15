Das Projekt «Technorama 2050» kostet laut Angaben der Stadt Winterthur insgesamt rund 60 Millionen Franken. Das Science Center soll umfassend erneuert und erweitert werden. Geplant sind unter anderem zusätzliche Flächen, ein grösseres Restaurant und eine neue zentrale Piazza. Die Arbeiten sollen bis 2030 abgeschlossen sein.