Dabei sagte er, dass es keine Abfischungen gab, weil es schlicht nicht genügend kühle Orte gab, an welche die Fische hätten gebracht werden können. Selbst Flüsse wie die Reppisch seien teilweise ausgetrocknet. Seine Partei forderte in einer Fraktionserklärung alle Parteien auf, zusammenzuarbeiten, um Strategien zu entwickeln, etwa für ältere Menschen oder die Landwirtschaft.