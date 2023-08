In der Debatte drehte sich vieles um die Frage, ob mit den Pistenverlängerungen mehr Flüge möglich sind oder ob es in erster Linie um die Sicherheit geht. So meinte Christina Cortellini (GLP, Dietlikon), dass der Flughafen für seine Investition von 250 Millionen Franken sicher auch etwas zurückhaben wolle. Christoph Marty (SVP, Zürich) hielt dagegen, dass eine Sicherheitsprüfung schon 2012 ergeben habe, dass die Pistenverlängerungen nötig seien.