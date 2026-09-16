Sie verlangen vom Regierungsrat deshalb eine «umfassende Aufklärung der Bewilligungs- und Kontrollpraxis». Sie wollen wissen, wie viele Abflüge und Landungen nach 23 Uhr stattfinden und was die konkreten Gründe dafür sind. Zudem fordern sie Auskunft darüber, wer diese Sonderbewilligungen im Einzelnen erteilt.