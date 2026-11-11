Die Kantone Genf und Waadt stufen UberEats und andere Plattformunternehmen konsequent als Arbeitgeber ein. Dabei stützen sie sich auf Bundesgerichtsurteile. Aus diesem Grund kann der Essenslieferant Just Eat seine Kuriere in der Westschweiz nicht in die Selbständigkeit entlassen. Sie bleiben Angestellte.