Die Zürcher Staatsanwaltschaft fordert für den ukrainischen Softwareentwickler eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren sowie eine ebenso lange Landesverweisung. Ihm wird vorgeworfen, zentraler Entwickler krimineller Erpressersoftware wie «Lockergoga» gewesen zu sein. Zu den betroffenen Opfern in der Schweiz gehören unter anderem Stadler Rail, Meier Tobler und Crealogix. Die Anklage listet weitere Firmen im Ausland auf, die ebenfalls betroffen waren.