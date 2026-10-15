Die Stadtregierung wurde erst kurz vor der öffentlichen Bekanntmachung über den Entscheid der Bank in Kenntnis gesetzt, wie der Stadtrat in seiner kürzlich veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage im Gemeinderat schrieb. In einem Telefonat habe Vontobel erklärt, dass in Zürich keine ausreichend grossen Grundstücke für einen neuen Campus mit 1500 Angestellten vorhanden seien.