Matter habe der Parteileitung mitgeteilt, dass er angesichts der Tragweite der Entscheidung und der Kürze der Meldefrist auf eine Bewerbung verzichten wolle, schreibt die SVP.
(AWP)
Der 60-jährige Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter kandidiert nicht für die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin. Dies teilte die Zürcher Kantonalpartei am Freitag mit.
Matter habe der Parteileitung mitgeteilt, dass er angesichts der Tragweite der Entscheidung und der Kürze der Meldefrist auf eine Bewerbung verzichten wolle, schreibt die SVP.
(AWP)