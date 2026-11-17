Die Aktien von Zurich geben am Dienstag im frühen Handel leicht nach, in etwa im Rahmen des Gesamtmarktes. Der Versicherer hat im Vorfeld eines Investorentreffens die Erwartungen betreffend Kapitalsynergien und Wachstumspotenzial nach dem Kauf des britischen Spezialversicherers Beazley angehoben. In Marktkreisen wird dies positiv aufgenommen. Für weitere Kursgewinne im Anschluss an den starken Lauf seit Anfang Oktober reicht es allerdings nicht. Vielmehr werden nach dem Jahreshoch vom Vortag nun zaghaft erste Gewinne mitgenommen.