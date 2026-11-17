Der Beazley-Zukauf sei aus strategischer Sicht sehr wichtig für die Zurich, sagte Mario Greco am Dienstag vor einem Investorentreffen im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. «Wir hatten vor zehn Jahren damit begonnen, unter anderem auch das profitable Geschäft mit Spezialversicherungen auszubauen. Nun steigen wir mit Beazley zum Marktführer auf.»