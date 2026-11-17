Am Investorentreffens wird der Konzern weitere Details zu den Plänen mit Beazley präsentierten. Dabei rechnet die Zurich neu mittelfristig mit einem Umsatzpotenzial von rund 1,5 Milliarden US-Dollar nach zuvor 1,0 Milliarden. Und die Kapitalsynergien werden für die ersten zwei Jahre nach dem Kauf bei 1,8 Milliarden nach ursprünglich 1,0 Milliarden erwartet.