Datenzentren, Energie und Vorsorgeschutz

Der Bau von Datenzentren und Energieinfrastruktur sorgte für eine hohe Nachfrage nach Versicherungsschutz. Das Geschäft mit Bauversicherungen wuchs um 18 Prozent. Dieses Wachstum sei nicht nur auf Projekte in den USA zurückzuführen, sagte Konzernchef Greco am Donnerstag. Zurich wachse in diesem Geschäft zunehmend auch in Europa und Lateinamerika.