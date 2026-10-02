Greco erwartet, dass die Integration von Beazley bis 2029 ein zusätzliches Umsatzwachstum von über 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr generieren wird. Darüber hinaus werden jährliche Kosteneinsparungen von insgesamt mindestens 150 Millionen sowie Kapitalsynergien in Form einer einmaligen Kapitalfreisetzung von mindestens 1 Milliarde Dollar innerhalb der ersten zwei Jahre erwartet.