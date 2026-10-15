Britischer Fitnessgigant

Puregym hat seinen Hauptsitz in der englischen Stadt Leeds und ist in sechs Ländern tätig. Der grösste Markt ist Grossbritannien mit 467 Studios. Dahinter folgen Dänemark (128 Studios), die USA (61 Studios) und die Schweiz (49 Studios). Zudem betreibt das Unternehmen gemeinsam mit seinem Franchisepartner in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten 23 Studios.