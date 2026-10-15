Puregym hat hierzulande 49 Studios, während Nonstop Gym 48 Standorte hat. «Mit dieser Transaktion kommen zwei in hohem Mass komplementäre Studioketten zusammen», teilte Invision am Donnerstagnachmittag in einem Communiqué mit. Das Unternehmen werde bis Ende 2026 mehr als 100 Studios betreiben und die Deutsch-, die Westschweiz und das Tessin abdecken.
Puregym beabsichtige, auf der operativen Expertise und der Organisation von Nonstop Gym aufzubauen. Die Marke Nonstop Gym werde langfristig allerdings verschwinden. Die beiden Fitnessketten würden sich hervorragend ergänzen, insbesondere geografisch, hiess es weiter.
«Gemeinsam schaffen wir ein herausragendes, landesweites Clubnetzwerk, das zur Nummer 1 unter den Fitnessketten der Schweiz werden und noch mehr Mitglieder erreichen kann.» Die 2014 in Genf gegründete Nonstop Gym habe über 100'000 Mitglieder. Die Margen seien hoch, hiess es weiter.
Finanzielle Details zur Übernahme wurden nicht genannt.
Britischer Fitnessgigant
Puregym hat seinen Hauptsitz in der englischen Stadt Leeds und ist in sechs Ländern tätig. Der grösste Markt ist Grossbritannien mit 467 Studios. Dahinter folgen Dänemark (128 Studios), die USA (61 Studios) und die Schweiz (49 Studios). Zudem betreibt das Unternehmen gemeinsam mit seinem Franchisepartner in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten 23 Studios.
Puregym befindet sich mehrheitlich im Besitz der US-Private-Equity-Gesellschaft Leonard Green & Partners. Seit Dezember 2021 ist noch KKR als bedeutender Minderheitsinvestor beteiligt.
jb/to
(AWP)