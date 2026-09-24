Ein normales Einzelbillett für Erwachsene für ein bis zwei Zonen, wie es beispielsweise in der Stadt Zürich oder in Winterthur gilt, kostet neu 4.80 statt 4.70 Franken, was einem Aufschlag von 2,1 Prozent entspricht. Ein reguläres Ticket für drei Zonen, zum Beispiel für die Fahrt von der Stadt Zürich an den Flughafen, erhöht sich von 7.20 auf 7.40 Franken.