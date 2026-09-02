Nach der mutmasslichen Sabotage an einem Umspannwerk in Bergheim wird die komplette Kraftwerkskapazität voraussichtlich erst in einigen Tage wieder zur Verfügung stehen. Laut RWE Power sind zwei der fünf betroffenen Kraftwerksblöcke am Vormittag wieder ans Netz gegangen. Ein dritter soll bis zum Abend folgen soll. Für die übrigen zwei Blöcke sei mit einer Wiederinbetriebnahme im Laufe des kommenden Wochenendes zu rechnen.