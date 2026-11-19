Trump hielt bei dem Treffen mit Xi eine Eingangsrede am Tisch, die über TV ausgestrahlt wurde - dabei sprach er die Kriege im Iran und in der Ukraine an. Man wolle, dass der Ukraine-Krieg ende, sagte Trump und ergänzte, er könne für beide - also auch Xi - sprechen. Ebenso sei es im Sinne von China und den USA, dass der Iran keine Atomwaffe besitze und dass der Transport von Energie durch die Strasse von Hormus funktioniere./rin/DP/zb