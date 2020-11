Zweite Corona-Welle bremst Adidas wieder

Das teilte der weltweit zweitgrösste Sportartikelkonzern am Dienstag mit. Das war mehr als die meisten Analysten Adidas zugetraut hatten. Nach neun Monaten stehen damit 526 Millionen (Vorjahr: 2,4 Milliarden) Euro zu Buche. Der Umsatz sank im Quartal währungsbereinigt um drei Prozent auf 5,96 Milliarden Euro, obwohl der Internet-Handel boomte.

Für das laufende vierte Quartal erwartet Adidas wegen der Einschränkungen im Einzelhandel in vielen Märkten einen erneuten Umsatzrückgang um bis zu fünf Prozent. "Waren wir zu Beginn des vierten Quartals zunächst wieder auf einem Wachstumspfad, erfordert die aktuelle Verschlimmerung der Pandemie in vielen Regionen der Welt erneut unsere Geduld und Unterstützung", sagte Chef Kasper Rorsted. Das Betriebsergebnis werde von Oktober bis Dezember zwischen 100 und 200 Millionen Euro liegen, so lange mehr als neun von zehn Adidas-Geschäften geöffnet seien.

(SDA)