Nach dem Willen der Initianten soll sich die Umsetzung des neuen Volksbegehrens im Falle einer Annahme an der ursprünglichen EU-Richtlinie von 2024 orientieren, wie einem erläuternden Dokument auf ihrer Website zu entnehmen ist. Gelten würden die neuen Pflichten damit für international tätige Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 450 Millionen Franken jährlich und mehr als tausend Mitarbeiter.